С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» создают новогоднее настроение в Бишкеке, сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, восемь мусоровозов украсили по-новогоднему.

Столичный муниципалитет также убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

0(557) 997-927 - Аскат Асаналиевич Карынбаев (Ленинский район);

0(554) 955-509 - Таалайбек Таберикович Акматбаев (Октябрьский район);

0(558) 336-640 - Руслан Эсенбекович Шарапов (Первомайский район);

0(555) 447-154 - Марат Аманович Матмусаев (Свердловский район).