Елочка, гори! В Бишкеке зажгли главную елку страны

До Нового года остается меньше двух недель. Мэрия столицы решила, что сейчас самое время зажечь огни на главной елке страны. Праздник не отменили, даже несмотря на мороз и снег.

Бишкек стал рекордсменом по тратам на подготовку к Новому году. Только на новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов. На покупку сценических костюмов и реквизита для новогодней елки потратят еще 1,088 миллиона. На художественное оформление площади Ала-Тоо к Новому году муниципалитет потратит 520,8 тысячи сомов. Художнику из городского бюджета выплатят 259 тысяч 960 сомов, режиссеру-постановщику – 260,9 тысячи. В эту же сумму заложен и фейерверк.

Отметим, сценарий зажжения главной елки страны до самого последнего момента держался втайне. Вернее, мэрия лишь неделю назад объявила тендер на него. Несмотря на такую секретность, торжество удалось.

К 19.00 на главной площади столицы собрались сотни горожан и гостей столицы.