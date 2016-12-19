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Елочка, гори! В Бишкеке зажгли главную елку страны
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Елочка, гори! В Бишкеке зажгли главную елку страны

19/12/16 17:03, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

До Нового года остается меньше двух недель. Мэрия столицы решила, что сейчас самое время зажечь огни на главной елке страны. Праздник не отменили, даже несмотря на мороз и снег.

 

 

Бишкек стал рекордсменом по тратам на подготовку к Новому году. Только на новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов. На покупку сценических костюмов и реквизита для новогодней елки потратят еще 1,088 миллиона. На художественное оформление площади Ала-Тоо к Новому году муниципалитет потратит 520,8 тысячи сомов. Художнику из городского бюджета выплатят 259 тысяч 960 сомов, режиссеру-постановщику – 260,9 тысячи. В эту же сумму заложен и фейерверк.

 

 

Отметим, сценарий зажжения главной елки страны до самого последнего момента держался втайне. Вернее, мэрия лишь неделю назад объявила тендер на него. Несмотря на такую секретность, торжество удалось.

 

 

К 19.00 на главной площади столицы собрались сотни горожан и гостей столицы.

 

URL: http://_/bishkek_24/41905/

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