В Бишкеке могут появиться законные точки торговли пиротехникой

Столичные власти решают, где разрешить торговлю салютами и фейерверками. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Ленинской районной администрации города Бишкека Адилет Малдыбаев.

Представители Госэкотехинспекции в преддверии Нового года проводят рейды для борьбы с незаконной торговлей пиротехникой. При этом конфисковать товар ведомство не может. Однако сейчас рассматривается вопрос об определении законных точек торговли пиротехникой.

«Ленинская администрация рассматривает возможность о выделении точек торговли пиротехникой на Ошском рынке и, возможно, в микрорайоне «Джал». Остальные места будут незаконными. В отношении нарушителей будем принимать меры, возможно, вплоть до конфискации товара. Каждая районная администрация Бишкека должна сама определить, в каких районах можно устанавливать точки продажи», - отметил Адилет Малдыбаев.

Инспектор управления пожарного надзора Госэкотехинспекции Данияр Исмаилов рассказал, что ведомство направило письма мэрам городов, полномочным представителям правительства в областях и Ассоциации рынков. Их просят определить места для торговли пиротехникой.

«Уже есть договоренность с «Дордоем». Они согласились построить определенное место для продажи пиротехники. Оно должно быть отделено от других помещений. Также должна быть лицензия на продажу», - рассказал Данияр Исмаилов.

Представители Государственной противопожарной службы рассказали, что пиротехнику можно хранить в определенных условиях. Помещение должно быть неотапливаемым, оборудовано средствами тушения, склад должен быть рассчитан на определенное количество пиротехники. Также помещение должно быть без оконных проемов, либо они должны быть зарешечены.