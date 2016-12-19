Мэрия Бишкека борется со стихийной торговлей перед новогодними праздниками

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Столичный муниципалитет проводит рейды для борьбы со стихийной уличной торговлей. С начала года в Бишкеке ликвидировали более 540 таких точек.
В преддверии новогодних праздников мобильные группы, которые контролируют порядок торговли, стали работать не только в будние, но и в выходные дни.
«В Ленинском районе проблемные участки – район Ошского рынка. Это улицы Бейшеналиевой, Московская, Павлова, Рыскулова», - рассказал первый заместитель главы Ленинской районной администрации Бишкека Адилет Малдыбаев.
В составе групп, которые борются со стихийной торговлей, обязательно есть представитель налоговой инспекции. В случае выявления фактов незаконной торговли они составляют административный протокол и направляют дело в суд. Нарушителю грозит штраф в 2 тысячи сомов.
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