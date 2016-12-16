«Агент 024»: Территория посольства Китая после теракта увеличилась на шесть метров

Читатели ИА «24.kg» возмущены: посольство Китая после теракта незаконно перекрыло две полосы улицы Бакаева.

Они рассказывают, что западная сторона посольства КНР в Бишкеке граничит с улицей Бакаева. Этот отрезок сейчас благоустраивается, часть дороги заасфальтировали. Согласно Генплану, улица имеет две полосы движения в одну сторону. До недавнего времени так и было.

«После теракта 30 августа посольство весьма оперативно построило по периметру второй металлический забор, отступив от капитальной стены на 3 метра . Фактически они захватили тротуар и часть улицы Бакаева. Дорога сузилась на одну полосу. Они установили будки охраны, что мешает движению в северном направлении», - жалуются читатели.

Они рассказывают, что несколько дней назад стали сооружать третий периметр забора из плит. Еще 3 метра улицы оказались на территории посольства. В итоге улица Бакаева на этом отрезке превратилась в узкий однополосный переулок.

Местные жители жалуются, что после усиления защитных мер возникли проблемы с сотовой связью. Часть оборудования и каналов операторов мобильной связи оказались за вторым периметром зарубежного дипломатического учреждения.

«Несмотря на наши просьбы, никто из представителей посольства на контакт не вышел. Непонятна и позиция муниципальных и государственных органов. Почему они позволяют создавать проблемы своему населению?» - негодуют бишкекчане.

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