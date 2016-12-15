Жители с улицы Токтоналиева жалуются на строителей, изуродовавших тротуар

Жители домов № 115, 117 и 119 на улице Токтоналиева в Бишкеке жалуются на то, что строители изуродовали тротуар. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, чтобы подключить строящееся здание к электроснабжению, подрядчик выкопал траншею под высоковольтный кабель, а после его укладки, не соблюдая технологию, засыпал грунтом, в котором оказалось много крупных камней. И теперь жители не могут пользоваться тротуаром и вынуждены выходить на проезжую часть.

Как рассказал местный житель Жолдошбек Абдыраев, подрядчик протянул кабель от ближайшей подстанции, которая находится в пятистах метрах.

«По технологии траншею сначала нужно засыпать мелким грунтом, толщина которого должна составлять не менее 20 сантиметров , и уплотнить его. Затем другим и провести послойное уплотнение, чтобы не проседал асфальт. Строители ничего этого не сделали, а просто пригнали бульдозер, который разровнял грунт. При этом камни величиной с баранью голову остались на поверхности», - рассказал он.

По словам Жолдошбека Абдыраева, уже 20 дней тротуар весь в камнях, ходить по нему невозможно.

Как сообщили в Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека, нарушителя правил благоустройства оштрафуют.

«Мы только вчера вечером узнали об этом факте. Сегодня выедем на место и будем выяснять. Сумма штрафа составит примерно 5 тысяч сомов», - сказал старший инспектор СЭИ мэрии Бишкека Арсен Айилчиев.