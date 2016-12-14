Мэрия Бишкека не оценила: указательные знаки Атая Садыбакасова снимут

В столичной мэрии считают установленные активистом Атаем Садыбакасовым указательные знаки на улицах города незаконными.

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Отмечается, что они не соответствуют утвержденным нормам. Так, запрещены любые изменения, которые могут принять за дорожные знаки. В полосе отвода дорог нельзя размещать плакаты, афиши, приспособления и производить разметку дороги. В мэрии считают, что подобные знаки могут ослеплять участников движения, отвлекать их внимание, создавая опасность для дорожного движения.

«Не допускается размещать на знаках, их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к дорожному движению. В отношении нарушителя примут меры. А отдел надзора Управления патрульной милиции Бишкека выдаст «Бишкекасфальтсервису» предписание о демонтаже дорожных указателей», - комментируют в мэрии.

Сын экс-президента Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов установил на нескольких перекрестках Бишкека указатели с названием улиц на кыргызском и английском языках.