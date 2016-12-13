Свершилось! В Бишкеке определяют границы новой свалки

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В рамках реализации проекта «Управление твердыми отходами в Бишкеке» впервые в столице будут определены границы нового санитарного полигона, рекультивация которого запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Проект направлен на улучшение качества услуг по сбору и экологических стандартов по утилизации. Финансируется он Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским союзом.
Участок под свалку уже определен. Там нет никаких строительных объектов, в том числе и жилых. Он не используется в какой-либо доходоприносящей деятельности.
Предполагается, что ныне существующий свалочный полигон города Бишкека будет закрыт к январю 2019 года. Будут распространяться специальные информационные листовки среди жителей близлежащих к новому и старому полигонам поселений и сборщиков отходов.
URL: http://_/bishkek_24/41545/