Свершилось! В Бишкеке определяют границы новой свалки

В рамках реализации проекта «Управление твердыми отходами в Бишкеке» впервые в столице будут определены границы нового санитарного полигона, рекультивация которого запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проект направлен на улучшение качества услуг по сбору и экологических стандартов по утилизации. Финансируется он Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским союзом.

Участок под свалку уже определен. Там нет никаких строительных объектов, в том числе и жилых. Он не используется в какой-либо доходоприносящей деятельности.

Участок предназначен исключительно для строительства санитарного полигона, поэтому любое другое строительство или запуск любой экономической деятельности на данном участке и на территории санитарной зоны ( 500 метров от границ участка) не допускается.

Предполагается, что ныне существующий свалочный полигон города Бишкека будет закрыт к январю 2019 года. Будут распространяться специальные информационные листовки среди жителей близлежащих к новому и старому полигонам поселений и сборщиков отходов.