Мэрия Бишкека все-таки одобрила строительство парковки на площади Победы

Мэрия Бишкека одобрила проект строительства многоуровневой парковки на площади Победы. Об этом сообщил журналистам столичный градоначальник Албек Ибраимов.

По его словам, объект будет строиться за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что паркинг позволит разгрузить центральную часть города. Начальник управления сохранения и развития культурного наследия при Минкультуры Бактыгуль Белекова заявляла, что монумент Победы на одноименной площади Бишкека внесен в список памятников историко-культурного наследия постановлением правительства КР от 22 августа 2002 года.

ИА «24.kg» поинтересовалось в органах архитектуры Свердловского района, когда и кто будет реализовать проект.

«Сейчас по данному вопросу мы собираем заключения от городских служб. Там проходит теплосеть высокого давления. Сначала мы должны решить технический вопрос о выносе тепловой сети, а потом вопрос будет рассмотрен в установленном порядке», - пояснили в ведомстве.

На вопрос, дало ли Министерство культуры, информации и туризма свое согласие на ведение строительных работ, в ведомстве ответили: «Это все делается параллельно. Мы запрашиваем заключение не только от Минкультуры, а от всех задействованных уполномоченных служб».

По словам мэра Албека Ибраимова, многоуровневую парковку на 500 автомобилей построят при реконструкции ЦУМа. «Напротив строится ГУМ. У них тоже одобрен проект на строительство парковки на 300 автомобилей. В будущем в этом квартале нельзя будет оставлять машины на проезжей части. Ну или максимум на 15 минут», - сказал он.

Градоначальник констатировал, что сегодня «наши люди привыкли ставить авто где попало и бесплатно». И если бы штраф за неправильную парковку превышал в два-три или пять раз стоимость самой парковки, тогда человек «с удовольствием бы ехал на парковку».

«Допустим, если штраф будет тысячу сомов, а парковка - 100 сомов, это стало бы толчком для строительства многоуровневых парковок», - считает Албек Ибраимов.