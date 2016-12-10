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Вдоль велодорожки в Бишкеке стало светло и ночью

10/12/16 06:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке вдоль велодорожки в южной части города установили освещение, сообщили сегодня в мэрии.

 

Установлено 56 торшерных стоек, 112 светодиодных шаров, 11 светодиодных светильников.

 

Круговая велодорожка, ограниченная улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Байтик баатыра появилась в столице в конце сентября.

 

Ее длина составляет 1,5 километра, ширина - 3 метра. Всего на организацию специализированного полотна в бюджете предусмотрели около 7 миллионов сомов.

 

Строительство велодорожки велось в рамках программы развития «Город открытых возможностей».

URL: http://_/bishkek_24/41312/

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