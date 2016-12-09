«Агент 024»: В Первомайском районе Бишкека почти месяц нет телефонной связи

В Первомайском районе Бишкеке почти месяц нет телефонной связи. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели на номер WhatsApp.

Во время снегопада 18 ноября в районе улиц Маяковского и Фере произошел обрыв телефонной линии. Жильцы подали почти десяток заявок на устранение аварии. Каждый раз им обещают, что займутся проблемой. Но связи до сих пор нет.

«Нам постоянно обещают наладить связь, но все безрезультатно. Сколько еще нужно прождать, чтобы заработал домашний телефон?» - возмущены читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.