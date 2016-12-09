Скоро праздник: в Бишкеке устанавливают главную елку страны

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начали устанавливать главную елку страны.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе столичного муниципалитета, каркас сооружения старый, а светодиодное оформление будет новым. Высота елки составит 22 метра .

Установка завершится до 18 декабря. Зажгут огни на новогодней красавице 19 декабря в 19.00.

Ранее сообщалось, что в городе также установят 18- и 10-метровые елки. На площади Ала-Тоо напротив главной елки установят новую новогоднюю композицию, «сказку» сделают и возле мэрии.

На новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов.