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А ваш дом есть в списке строений под снос?

8/12/16 13:38, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

С начала года в Бишкеке снесли 106 незаконных строений. Такие данные приводят в мэрии со ссылкой на Департамент индивидуального жилищного строительства.

 

  • В основном это хозпостройки, заборы, гаражи, пристройки, несколько времянок. Добротных домов, построенных в парковых зонах, в этом списке нет. 

За правонарушения в сфере индивидуального жилищного строительства выписано 392 предписания, составлен 51 протокол.

 

При этом департамент ввел в эксплуатацию 625 частных жилых домов. Выдал 166 разрешений на строительно-монтажные работы.

 

В целях наведения порядка и комплексного решения проблемных вопросов в сфере индивидуального жилищного строительства на территории Бишкека разработан проект положения «О порядке сноса самовольно построенных объектов на не отведенных земельных участках неустановленным лицом». Документ находится на рассмотрении городского кенеша.

 

  • В ходе инвентаризации жилмассивов города Бишкека выявлено 6 тысяч 382 самовольно построенных объекта. 

Некоторые из них, по данным ДИЖС, сносят, по другим они судятся. Владельцы неоднократно просили узаконить эти строения. Позже предлагалось легализовать те строения, которые соответствуют градостроительным и санитарным нормам. 

URL: http://_/bishkek_24/41224/

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