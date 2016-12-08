А ваш дом есть в списке строений под снос?

С начала года в Бишкеке снесли 106 незаконных строений. Такие данные приводят в мэрии со ссылкой на Департамент индивидуального жилищного строительства.

В основном это хозпостройки, заборы, гаражи, пристройки, несколько времянок. Добротных домов, построенных в парковых зонах, в этом списке нет.

За правонарушения в сфере индивидуального жилищного строительства выписано 392 предписания, составлен 51 протокол.

При этом департамент ввел в эксплуатацию 625 частных жилых домов. Выдал 166 разрешений на строительно-монтажные работы.

В целях наведения порядка и комплексного решения проблемных вопросов в сфере индивидуального жилищного строительства на территории Бишкека разработан проект положения «О порядке сноса самовольно построенных объектов на не отведенных земельных участках неустановленным лицом». Документ находится на рассмотрении городского кенеша.

В ходе инвентаризации жилмассивов города Бишкека выявлено 6 тысяч 382 самовольно построенных объекта.

Некоторые из них, по данным ДИЖС, сносят, по другим они судятся. Владельцы неоднократно просили узаконить эти строения. Позже предлагалось легализовать те строения, которые соответствуют градостроительным и санитарным нормам.