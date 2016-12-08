А ваш дом есть в списке строений под снос?

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С начала года в Бишкеке снесли 106 незаконных строений. Такие данные приводят в мэрии со ссылкой на Департамент индивидуального жилищного строительства.
За правонарушения в сфере индивидуального жилищного строительства выписано 392 предписания, составлен 51 протокол.
При этом департамент ввел в эксплуатацию 625 частных жилых домов. Выдал 166 разрешений на строительно-монтажные работы.
В целях наведения порядка и комплексного решения проблемных вопросов в сфере индивидуального жилищного строительства на территории Бишкека разработан проект положения «О порядке сноса самовольно построенных объектов на не отведенных земельных участках неустановленным лицом». Документ находится на рассмотрении городского кенеша.
Некоторые из них, по данным ДИЖС, сносят, по другим они судятся. Владельцы неоднократно просили узаконить эти строения. Позже предлагалось легализовать те строения, которые соответствуют градостроительным и санитарным нормам.
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