Мэр столицы Албек Ибраимов считает, что звание «Почетный гражданин Бишкека» присваивают только достойным. Об этом градоначальник заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИА «24.kg», не намерен ли он навести порядок в системе присвоения званий.

«Почетными гражданами занимается не мэрия, а горкенеш. В связи с этим, может быть, пошли какие-то перекосы. Горкенеш - это коллегиальный орган, там много людей. Но я пока не почувствовал, что они принизили звание почетного гражданина Бишкека. На тех мероприятиях, в которых я участвовал, все люди, которые получили это звание, были достойны», - сказал мэр.

«Изначально, кстати, это была прерогатива мэрии. И если этот вопрос снова перейдет в функции мэрии, то мы, конечно, его очень скрупулезно изучим», - добавил Албек Ибраимов.

Дополнительных прав или льгот, к примеру на проезд в муниципальном транспорте, звание «Почетный гражданин» не дает.

Последний раз это звание вручили бывшему председателю ГСИН Шейшенбеку Байзакову и депутату Бишкекского городского кенеша Сергею Шину. Еще ранее звание вручили депутату БГК, участвовавшему в скандальном застолье на сцене оперного театра, Жумабеку Салымбекову.