Мэр Бишкека рассказал об инициативе судиться с Омурбеком Текебаевым

Мэр Бишкека Албек Ибраимов ответил сегодня на пресс-конференции на вопрос ИА «24.kg», насколько была оправданна инициатива начать судебные разбирательства с депутатом парламента Омурбеком Текебаевым.

«Человек, который на меня клевещет, опытный, не первый день в политике. А для меня, как для нового мэра, конечно, это было серьезным ударом. Я работал на многих производствах, родился и вырос в этом городе, мои родители родились и выросли здесь. И когда человек с большой трибуны начинает клеветать и обвинять меня во всех смертных грехах, я, конечно, увидел выход обратиться в суд», - сказал мэр.

«Официально я не мог дать пресс-конференцию. Пусть суд разберется. Человек, который делает голословные заявления (надо включить в правило), политик ли это, простой ли человек, должен отвечать за свои обвинения и клевету. Для этого у нас есть суд», - добавил Албек Ибраимов.

Ранее лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сообщал, что участок в Кой-Таше, оформленный на жену Албека Ибраимова, продали за 33 миллиона сомов президенту Алмазбеку Атамбаеву, который построил там дом.

Позже Генпрокуратура не нашла подтверждения обвинениям Омурбека Текебаева в адрес мэра Бишкека и президента КР. Проверка установила, что доводы депутата о приобретении Алмазбеком Атамбаевым у жены Албека Ибраимова земельного участка площадью 27,5 гектара не подтвердились. По документам фактическая площадь земли составила 2,7 гектара. Сделки по недвижимому имуществу в 2015 году совершены в соответствии с требованиями законодательства. Незавершенный объект не был задействован в основном производстве ОАО «ТНК «Дастан».