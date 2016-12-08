Мэр Бишкека о том, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2017 году

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Мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня на пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента КР 2017 году.
Журналисты заметили, что Ибраимов пользуется доверием у Алмазбека Атамбаева. «Если он окажет вам высокое доверие и предложит выдвинуться на пост президента, вы согласитесь?» - спросили у мэра.
«Не думаю, что президент будет предлагать. Желающих баллотироваться будет и без меня очень много. Я об этом даже не думал. У меня практически нет на это времени», - ответил Албек Ибраимов.
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