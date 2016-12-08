Албек Ибраимов о том, сколько жизней спасли «лежачие полицейские»

Ущерб от демонтажа «лежачих полицейских» не сравнится с количеством спасенных жизней, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Журналисты поинтересовались у столичного градоначальника, стоило ли устанавливать лежачие полицейские на дорогах, чтобы с наступлением зимы их демонтировать.

«Они устанавливаются по предписанию дорожного надзора УПМ ГУВД Бишкека. Мы не можем устанавливать светофоры каждые 50- 100 метров , а граждане просят обезопасить их переход через дороги. И если дети и старики ходят там, где носятся водители, мы должны устанавливать «лежачие полицейские», - пояснил Албек Ибраимов.

«Наш город находится в зоне резко континентального климата. И если днем +5, а ночью - 15, появляется наледь. Начался шквал звонков, преграду не могли одолеть даже на джипах. Поэтому мы вынуждены были их демонтировать. Там действительно был большой затор. Сейчас ищем новую форму ограничения скорости. Возможно, будут устанавливаться лежачие полицейские шириной до 3 метров», - отметил мэр.