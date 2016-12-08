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Денег на социальное жилье у мэрии Бишкека нет

8/12/16 09:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Денег на социальное жилье у мэрии Бишкека нет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил градоначальник Албек Ибраимов.

 

По его словам, в последние 25 лет мэрия Бишкека не строила социальное жилье за счет своего бюджета. «Что такое социальное жилье? Это группа людей, которая имеет льготы и может получить такое жилье бесплатно. Таких категорий 18. Единственные, кто смог получить соцжилье, это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. В 2011 году им выдали 64 квартиры», - сказал Албек Ибраимов.

 

«У нас в бюджете на 2017 год практически нет возможности заложить какие-то деньги на стройку соцжилья. Мы предлагаем другие формы – долевое строительство», - добавил градоначальник.

URL: http://_/bishkek_24/41206/

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