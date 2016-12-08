Мэр Бишкека: Деревья падают не только у нас, но и в Нью-Йорке

Деревья падают не только у нас, но и в Алматы, Москве и даже Нью-Йорке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

По его словам, проблема с падающими деревьями решается в оперативном порядке. «Недавно был тяжелый мокрый снег, сложилось впечатление, что только у нас в Бишкеке валятся деревья. Я посмотрел на статистику других городов и стран. В Алмате с первым снегом упало около 500 деревьев, в Москве – около 1 тысячи, и в Нью-Йорке был снегопад. То есть проблема существует везде. И когда говорят, что мы не готовы к зиме… да, погода готовит сюрпризы, но мы работаем», - сказал Албек Ибраимов.

«Наши деревья – как человек, который два года не ходил в парикмахерскую. Они у нас есть, но не окультурены, не пострижены. И почему они валятся - сама крона дерева не соответствует корневой системе. В связи с этим мы ведем глубокую обрезку деревьев. У нас принята концепция озеленения столицы. Деревья по тротуарам, вдоль дорог – везде, где они могут представлять опасность прохожим, должны быть не выше 6- 8 метров . Сегодня мы занимаемся приобретением таких саженцев, высадкой их в грунт. На год мы запланировали высадить 100 тысяч саженцев», - добавил мэр.

Отметим, что за последние годы в Бишкеке участились случаи падения деревьев. Есть пострадавшие и погибшие.