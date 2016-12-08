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Мэр Бишкека о смертности на дорогах: Ждать повышения культуры граждан придется очень долго

8/12/16 09:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке сегодня официально зарегистрировано более 380 тысяч легковых машин. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

 

По его словам, еще пять лет назад их было чуть более 100 тысяч. «То есть нагрузка увеличилась в 3,5 раза. В связи с увеличением количества автомобилей происходит больше дорожно-транспортных происшествий. Страдают люди, и что нас особенно беспокоит – дети», - сказал градоначальник.

 

Он отметил, что в планах мэрии – реализация программы «Безопасный город» совместно с управлением патрульной милиции. «Делаем пилотные проекты, энтузиасты на одном перекрестке помогли наладить видеофиксацию», - добавил градоначальник. 

 

«Ждать, когда улучшится культура вождения и повысится уровень сознания граждан, придется очень долго. Должна быть ужесточена система штрафов», - сказал Албек Ибраимов, отвечая на вопрос журналистов, когда в Бишкеке наведут порядок на дорогах.

URL: http://_/bishkek_24/41198/

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