Новые 50 троллейбусов поступят в Бишкек в первом квартале 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

По его словам, сегодня на линии выходит около 120 троллейбусов. С приходом нового транспорта все маршруты будут загружены.

«В настоящее время в городе разрабатывается большая комплексная программа по обеспечению муниципальным транспортом. «Почему комплексная? Потому что идут реабилитация и строительство дорог в Бишкеке. Параллельно идет выделение отдельной полосы для общественного транспорта. Нужно увеличивать скорость прохождения муниципального транспорта», - сказал мэр.

Он отметил, что необходимо 400 автобусов. «Это потребует больших средств. Есть разные варианты. Можно брать транспорт в лизинг, можно взять в кредит по линии ЕБРР или Кыргызско-Российского фонда. Но это влечет удорожание проекта. Поэтому мы остановились на форме приобретения муниципального транспорта с отсрочкой платежа», - добавил Албек Ибраимов.