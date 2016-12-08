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Новые 50 троллейбусов поступят в Бишкек в первом квартале 2017 года

8/12/16 08:56, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Новые 50 троллейбусов поступят в Бишкек в первом квартале 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

 

По его словам, сегодня на линии выходит около 120 троллейбусов. С приходом нового транспорта все маршруты будут загружены.

 

«В настоящее время в городе разрабатывается большая комплексная программа по обеспечению муниципальным транспортом. «Почему комплексная? Потому что идут реабилитация и строительство дорог в Бишкеке. Параллельно идет выделение отдельной полосы для общественного транспорта. Нужно увеличивать скорость прохождения муниципального транспорта», - сказал мэр.

 

Он отметил, что необходимо 400 автобусов. «Это потребует больших средств. Есть разные варианты. Можно брать транспорт в лизинг, можно взять в кредит по линии ЕБРР или Кыргызско-Российского фонда. Но это влечет удорожание проекта. Поэтому мы остановились на форме приобретения муниципального транспорта с отсрочкой платежа», - добавил Албек Ибраимов.

URL: http://_/bishkek_24/41193/

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