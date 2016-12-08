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Албек Ибраимов о том, чего нет в мэрии

8/12/16 08:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Мэр Бишкека считает, что с ним работает команда профессионалов. Об этом Албек Ибраимов сообщил сегодня на пресс-конференции.

 

«Каждый из нас по отдельности является специалистом. Мы сработались. Практически нет вопросов, которые бы вызывали интриги в мэрии. Самое главное – четко поставить задачи», - сказал градоначальник.

 

Напомним, Албек Ибраимов обещал максимально сохранить слаженную команду своего предшественника Кубанычбека Кулматова. При этом позже сменил ряд акимов и начальников управлений.

 

«Самое главное, что руководство сегодня максимально сохранено. Команда акимов, действительно, обновлена. Но они все выходцы из мэрии, возглавляли муниципальные предприятия и департаменты, имеют определенный опыт», - добавил Албек Ибраимов.

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