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Подготовить новое кладбище. Очередные обещания чиновников мэрии Бишкека

8/12/16 08:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Чиновники мэрии Бишкека в очередной раз обещают подготовить новое кладбище.

 

Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Эркин Исаков, это случится уже в ближайшее время. Но есть определенные проблемы с дорожным полотном, что в компетенции администрации Чуйской области. Остальные работы завершены.

 

«С 2017 года кладбище будет работать», - добавил мэр Албек Ибраимов.

 

По данным мэрии, на кладбище в селе Гроздь построены сторожка и забор с входной стороны, туалет, трансформаторная подстанция, проведена часть линий для освещения, установлены две цистерны для полива. Подсыпана гравием часть дорожного полотна на центральной аллее и около 1,5 километра дороги. Разработана схема захоронений с детальной нумерацией и размещением могил.

 

Кладбище в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области планировали открыть для захоронений еще в сентябре 2014 года. Весной 2015-го экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов заявлял, что Юго-Западное кладбище в столице будет использоваться еще 5 лет, поскольку изысканы дополнительные площади.

 

Однако позже чиновники Бишкека вновь обещали запустить погост к сентябрю 2015-го. До сих пор этого не сделано.

URL: http://_/bishkek_24/41189/

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