Албек Ибраимов готов уступить место новому мэру Бишкека

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня на пресс-конференции подвел предварительные итоги социально-экономического развития столицы за 2016 год.

По его словам, улучшилась ситуация с вывозом мусора, объявлен тендер на рекультивацию старого полигона и строительство нового. «Сформирован бюджет развития. Произошли изменения и в системе освещения города. Мы продолжаем начатую программу ремонта дорог, ремонт межквартальных дорог продолжится. Кроме того, уделено большое внимание социальным вопросам. Продолжается озеленение города», - сказал градоначальник.

«В целом создан значительный задел на будущий год по развитию города. Скоро будут выборы, и любой, кто придет на место мэра, уже будет иметь системный подход. Многие вопросы уже решаются», - отметил Албек Ибраимов.

Напомним, летом 2016-го он заявлял: «Если депутаты нового созыва меня не переизберут, придется уходить».

Согласно законодательству, мэр избирается депутатами городского кенеша на время работы его созыва.