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Албек Ибраимов готов уступить место новому мэру Бишкека

8/12/16 08:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня на пресс-конференции подвел предварительные итоги социально-экономического развития столицы за 2016 год.

 

По его словам, улучшилась ситуация с вывозом мусора, объявлен тендер на рекультивацию старого полигона и строительство нового. «Сформирован бюджет развития. Произошли изменения и в системе освещения города. Мы продолжаем начатую программу ремонта дорог, ремонт межквартальных дорог продолжится. Кроме того, уделено большое внимание социальным вопросам. Продолжается озеленение города», - сказал градоначальник.

 

«В целом создан значительный задел на будущий год по развитию города. Скоро будут выборы, и любой, кто придет на место мэра, уже будет иметь системный подход. Многие вопросы уже решаются», - отметил Албек Ибраимов.

 

Напомним, летом 2016-го он заявлял: «Если депутаты нового созыва меня не переизберут, придется уходить».

 

Согласно законодательству, мэр избирается депутатами городского кенеша на время работы его созыва.

URL: http://_/bishkek_24/41188/

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