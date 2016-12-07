7 декабря: где в Бишкеке отключат свет

В некоторых районах Бишкека сегодня возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

С 9.00 до 18.00 не будет света на улицах Крымской, Хвойной, Хмельницкого, Дачной, переулках Дачном, Аральском, по улице Усенбаева (дома №37, 47, 44), Московской (дома №69 и 78).

С 9.00 до 17.00 отключат электроэнергию улицам Садовой, Дубосековской, Ак-Терекской, Ракетной, Бухарской, Сары-Челекской, Орозбекова, Саадаева, Менделеева, Октябрьской, в доме №165 по улице Московской, на улице Табалдиева, Урицкого, Ат-Башинской, Уч-Курганской, проспекте Молодой Гвардии.

В течение дня на 2 часа обесточат улицы Горького, Оренбургскую, Токтоналиева, Джаманбаева, переулок Оренбургский.

С 10 утра до 5 вечера не будет света на улицах Горького и Чолпон-Атинской.

С 9.00 до 15.00 не будет света в селе Орто-Сай (улицы Иманалиева и Ормокоева).