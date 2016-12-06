Из-за нового сквера елочный базар переехал в Ботсад

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В Бишкеке в Ботаническом саду имени Гареева открыли новый елочный базар.
Прежде лесными красавицами к Новому году торговали на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан баатыра (бывшая Алма-Атинка). Но в 2016 году там разбили сквер, посвященный событиям 24 марта 2005 года, поэтому торговлю пришлось перенести в Ботсад.
По данным мэрии, живые ели с закрытой корневой системой, то есть в горшках, будут продавать там круглый год. В основном их привезли из Токмакского и Каракольского лесопитомников. После праздников ель можно высадить на своем участке.
Главный атрибут Нового года можно приобрести и в питомнике муниципального предприятия «Зеленстрой» на улице Ташкентской, 17.
Как сообщил ИА «24.kg» главный агроном МП «Зеленстрой» Сергей Кравер, цены варьируются от 1,2 тысячи сомов за ель тянь-шаньскую (высотой около метра) до 8 тысяч за голубую ель (более
Грунт в вазоне надо постоянно увлажнять, после саженец необходимо вынуть из горшка и высадить на приусадебном участке.
По данным специалистов, оптимальное время посадки хвойных (ель, пихта, сосна) – зимние месяцы. Для хорошей приживаемости деревья надо высаживать с комом грунта. Посадочная лунка должна быть на 10-
При посадке хвойных деревьев их надо полить водой с добавлением корнеобразователя (корневин) или антистрессового препарата «Эпин» (из расчета
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