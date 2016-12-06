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Волшебный посох и сказочные деревья: как мэрия Бишкека готовится к Новому году

6/12/16 14:40, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Управление образования мэрии Бишкека объявило тендер на покупку сценических костюмов и реквизита для новогодней елки. Об этом сообщил портал государственных закупок.

 

  • В бюджете на это предусмотрели 1 миллион 88 тысяч сомов.

Для подготовки к Новому году необходимо волшебное зеркало на колесах, новогодний шар-экран, игрушки (призы для массовки), ширмы, волшебный посох (высота 1,8 метра, разукрашен стразами и блестками, горит огоньками).

 

 

Кроме того, потребуется шесть раскладных елок высотой 2,2 метра, внутри которых должен поместиться ребенок, 16 сказочных деревьев, пушки для черлидинга.

 

 

Управление выделило на покупку новогодних костюмов «Трюфель», «Карамелька», «Нарцисс», «Одуванчик», «Дед Мороз», «Мастер», «Олененок», «Цветок», «Робот» 876 тысяч сомов.

 

URL: http://_/bishkek_24/41093/

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