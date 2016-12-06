Волшебный посох и сказочные деревья: как мэрия Бишкека готовится к Новому году

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Управление образования мэрии Бишкека объявило тендер на покупку сценических костюмов и реквизита для новогодней елки. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Для подготовки к Новому году необходимо волшебное зеркало на колесах, новогодний шар-экран, игрушки (призы для массовки), ширмы, волшебный посох (высота
Кроме того, потребуется шесть раскладных елок высотой
Управление выделило на покупку новогодних костюмов «Трюфель», «Карамелька», «Нарцисс», «Одуванчик», «Дед Мороз», «Мастер», «Олененок», «Цветок», «Робот» 876 тысяч сомов.
URL: http://_/bishkek_24/41093/