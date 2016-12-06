6 декабря: где в Бишкеке отключат свет

В некоторых районах Бишкека возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
- С 9.00 до 18.00 не будет света на улицах Крымской, Хвойной, Хмельницкого, Суворова, Осмонкула, Ауле, 8 Марта, Дачной, в переулках Балыкчинском, Дачном, Аральском.
- В течение дня на 2 часа отключат электроэнергию в жилмассивах «Кара-Жигач» (улицы Исакеева, Тоо-Ашуу), «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева), «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы), в селе Орто-Сай (улицы Рысмендеева, Ормокоева).
- Без света останутся улицы Токтогула, Шопокова, Курманалиева, Шайыр, Дзержинского, Баялинова, Древесная, Разина, проспект Жибек Жолу, переулки Болотный, Тугучинский, микрорайон «Асанбай» (дома №№ 45-52).
- С 12.00 до 15.00 от электричества отключат дома №№2 и 3 в 11-м микрорайоне.
- С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Кокчетавской, Щербакова, Т.Молдо, Наримановской, Профессора Зимы, Боконбаева, бульваре Молодой Гвардии, Тимирязева, Чуйкова, Островского, Садырбаева, Матыева, Абдыкадырова, Луначарского, Красной, Л.Толстого.