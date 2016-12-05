Мэрия Бишкека ищет вандалов. Помощь горожан приветствуется

Мэрия Бишкека просит горожан оказать помощь в установлении личности тех, кто осквернил память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, 29 ноября на одном из сайтов появился видеоматериал об акте вандализма, совершенном молодыми людьми: они пекли картофель на Вечном огне, установленном на площади Победы.

Как сообщается, сотрудники УВД Свердловского района проводят следственные мероприятия.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об этих людях, просят обращаться через приложение WhatsApp.

А также звонить по телефону 0555 447 154 (Марат Матмусаев, Свердловский район) либо в службу оперативного реагирования по номерам 185 и 1840, 0554 182 185 или в дежурную часть УВД Бишкека – 43 32 75, 43 28 15, ГОМ 10 – 38 20 12, 38 20 12.

Муниципалитет гарантирует полную анонимность.