Древопад под снегопадом

Ранняя зима принесла не только перебои с электроэнергией, гололед и морозы, но и такое необычное явление, как массовое обрушение деревьев.

В народе это объясняли так: зима наступила стремительно, и деревья, не успев полностью освободиться от листьев, на которые налип снег, не выдержали двойной тяжести.

Однако рухнули или накренились разные деревья: и те, что успели сбросить листву, и хвойные породы.

Как рассказал главный агроном Октябрьского района «Зеленстроя» Ырыс Жаналиев, объясняется древопад двумя причинами.

- В этом году была дождливая погода, и полив был достаточный, поэтому почва не успела затвердеть от мороза, оставаясь рыхлой. Сделал свое дело и липкий тяжелый снег. Под его тяжестью стволы зеленых насаждений сломались или наклонились, в этом народные эксперты действительно оказались правы, - сказал он.

- Если бы снег был сухой, то он бы не погубил такие мощные деревья, - пояснил агроном.

Он отметил, что уже начали высаживать деревья хвойных пород, обновляют парки и скверы. Ведут и подсчет упавших стволов.

- Весной на их месте посадим новые саженцы, - сказал Ырыс Жаналиев.