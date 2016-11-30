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В Бишкеке еще одну школу закрыли на карантин

30/11/16 14:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке еще одну школу закрыли на карантин. Об этом сообщили в столичной мэрии.

 

По их данным, к семи ранее закрытым общеобразовательным учреждениям прибавилась школа №61.

 

Медики продолжают мониторинг посещаемости в других образовательных учреждениях. Закрывают те объекты, где более 30 процентов учащихся не посещают занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

 

Медработники школ и детских садов усилили санитарно-просветительскую работу по профилактике простудных заболеваний и гриппа среди детей дошкольных организаций, учащихся школ и родителей. Осуществляется максимальное проветривание помещений в отсутствии детей. Педагоги проводят тематические классные часы и диктанты по теме «Пути передачи и профилактика ОРВИ».

 

Повара школьных столовых проводят «С»-витаминизацию третьего блюда, рекомендовано в меню включать овощи, фрукты, соки, кисломолочные продукты.

URL: http://_/bishkek_24/40767/

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