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«Бишкектеплосеть» строит новый участок сети по улице Токтоналиева

29/11/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Бишкектеплосеть» строит новый участок сети по улице Токтоналиева. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

 

По ее данным, строительство началось 1 ноября. Делается это для улучшения гидравлического режима и обеспечения надежного теплоснабжения.

 

  • В связи со строительством теплотрассы движение транспорта по улице Токтоналиева в промежутке между улицей Ахунбаева и Сухомлинова закрыто.

Общая протяженность будущей сети составит 350 метров. Работы ведутся без отключения близлежащих жилых домов от тепла.

 

Сейчас на участке роют траншею и одновременно укладывают трубы. Из 350 метров уже установлены 200. В «Бишкектеплосети» отмечают, что после окончания работ все нарушенные элементы благоустройства восстановят.

URL: http://_/bishkek_24/40689/

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